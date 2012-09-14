"Звездный час" Гудкова наступил - идет заседание Госдумы

Государственная Дума Российской Федерации сегодня, 14 сентября, в специальном режиме рассматривает вопрос о лишении члена партии "Справедливая Россия" Геннадия Гудкова депутатского мандата.

Поводом к рассмотрению вопроса послужили сведения, якобы доказывающие, что "эсер" занимался коммерческой деятельностью вопреки закону.



Геннадий Гудков оправдываться не собирается. "Настроение боевое, видимо, это мой звездный час, —сказал депутат. — Если это моя голгофа, я готов на нее пойти. Будем биться, будем разоблачать".

За лишение депутата Гудкова депутатского мандата намерены проголосовать депутаты от "Единой России" и ЛДПР. Гудкова обвиняют в том, что он нарушил положение о статусе депутата, занимаясь бизнесом одновременно с законотворческой деятельностью.

"Оправдываться не буду, ныть не буду, плакать не буду. Это противозаконные действия, которые посягают на власть. То, что сегодня свершается, чрезвычайно опасно для каждого живущего в России", — подчеркнул оппозиционный депутат, сообщают vesti.ru. Геннадий Гудков считает, что происходящее – это месть властей за его участие в оппозиционных митингах.



