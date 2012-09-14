Руководитель УЭБиПК ГУ МВД Подмосковья отстранен от должности

Главного борца с коррупцией ГУ МВД Подмосковья временно отстранили от должности из-за скандала с взяткой, которую якобы вымогали двое его подчиненных, подполковник и майор.

На период служебной проверки временно отстранены "начальник УЭБиПК ГУ МВД по Московской области, его зам, начальник 4-го отдела оперативно-розыскной части №1 УЭБиПК ГУ МВД и его зам". Такая же судьба постигла и обоих сотрудников УЭБиПК, якобы вымогавших деньги, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщали «АН», за получение взятки в 1,2 миллиона рублей в Мытищах задержаны два оперативника управления экономической безопасности подмосковной полиции, имеющие звания подполковника и майора.



