Петербург в «творческом» кризисе

Богатое историческое прошлое может быть и преимуществом, и «проклятием» для крупных городов: все зависит от того, как современники распорядятся доставшимся им «культурным слоем».

Петербургские девелоперы предупреждают: наследие легко «проесть», но еще легче не создать при этом ничего нового. Такая угроза сейчас стоит и перед Петербургом, считают эксперты. Свои опасения они высказали в ходе дискуссий на проходящем в городе на Неве форуме PROEstate.

В Париже, говорит гендиректор Hansa Group Олег Барков, власти очень требовательны к вопросам сохранения исторического центра, а в Лондоне главенствует свойственным англосаксам циничный подход: развитие бизнеса – это главное, что, правда, компенсируется высоким профессионализмом архитекторов и девелоперов. Но главное, что объединяет лучшие модели, - это наличие понятной стратегии развития. С нашими историческими поселениями все гораздо сложнее.

Как отметил Олег Барков, масса российских городов – Псков, Торжок, Калининград и другие - мучаются над проблемой, что делать с историческим центром: оставить в нынешнем виде нельзя, а восстанавливать никаких денег не хватит. Главная беда - ни власти, ни жители часто не понимают, в какую сторону развивать этот потенциал. В таких условиях даже если принять федеральную программу сохранения их исторического наследия, вряд ли туда придет бизнес с налогами и рабочими местами. В таких условиях наши малые и средние исторические города все больше напоминают русский литературный образ «женщины со следами былой красоты», отметил эксперт. С подобными проблемами сталкивается и Петербург.

По мнению Баркова, с одной стороны, он принадлежит к категории «вечных» городов. «Я бы сравнил Петербург с намоленной иконой: есть масса причин, по которой многие люди, даже недовольные положением вещей здесь, не покидают этот город с его камнями, жутким климатом и отсутствием нефти и газа», - говорит Барков. Но с другой стороны, в условиях, когда города борются за человеческий потенциал, Петербург теряет конкурентоспособность с точки зрения проживания. «Многие приезжают сюда просто от безысходности – например, иностранцы, потому что по сравнению с Таджикистаном жить в Петербурге – это большая радость», - говорит Барков.

По его мнению, если сейчас не совершить интеллектуальный прорыв, не найти модель развития, которая позволила бы использовать его огромный потенциал, Петербург ждет очень сложное будущее. Другие эксперты согласны: пока он – «икона», но гигантское историческое наследие легко утратить. Так, представитель компании YIT Екатерина Гуртовая отметила, что подавляющее большинство зданий в историческом центре города находятся в плачевном состоянии. Восстановить их можно только с привлечением частных денег, но в нынешних условиях на их приход рассчитывать сложно.

Во-первых, властями наложены серьезные ограничения на реализацию проектов (градозащитники, правда, наверняка бы добавили, что их некоторые инвесторы «успешно» обходят). Во-вторых, реализовывать что-то в центральных районах слишком дорого - собственники участков и строений даже в так называемых «серых» промышленных зонах прекрасно понимают ценность своего местоположения и требуют огромные «отступные».

Но главное – ни инвесторам, ни даже властям непонятно, как и зачем надо что-то восстанавливать в историческом центре. Например, сейчас профессиональное сообщество сходится во мнении, что реконструировать дома и делать там офисы для «возврата» инвестиций не очень целесообразно из-за инфраструктурных ограничений. Строить жилье рискованно – оно будет дорогим. Реализовывать проекты со смешанной функцией – хороший вариант, вот только многочисленные СНиПы и СанПиНы не позволят сделать это. «Частные инвестиции придут только при наличии двух условий: это готовность города поддержать инвесторов и четкое понимание того, что население и власти хотят видеть в центре, то есть – что именно надо финансировать», - считает Гуртовая.

Вице-президент ВТБ Александр Ольховский согласился: Петербургу нужна внятная стратегия развития. Он привел пример Хельсинки, где власти сумели выработать стратегию развития аж до 2050 (!) года и на ее основе создать массу документов – по транспорту и так далее. В таких условиях и жителям, и инвесторам абсолютно понятны приоритеты и пути развития. Именно такого понимания, основанного на общественном согласии между властью, населением и профессиональным сообществом, и не хватает Петербургу, считает эксперт. «Нам нужна сначала стратегия, а уже потом транспортная инфраструктура и прочие вещи. Пока же у нас идет только бессистемный законотворческий процесс, который приводит нас в никуда», - заключил Ольховский.