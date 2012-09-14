Любой человек может сегодня обратиться к человечеству с видео-обращением

Такую возможность жителям Северной столицы предоставит фестиваль «Послание к Человеку». В преддверии кинонедели фестиваль проводит ставшие уже традицией съемки документальных зарисовок на тему «Послание к Человеку».

Сегодня с 16.00 до 18.00 у КЦ Дом Кино будет установлена камера. Записать свое видео-обращение к человечеству сможет любой желающий. По итогам съемок будут отобраны лучшие сообщения, которые лягут в основу документального фильма. Самые оригинальные, трогательные и запоминающиеся обращения будут показаны на большом экране на церемонии закрытия фестиваля 29 сентября.

Курирует проект режиссер, президент кинофестиваля «Послание к Человеку» Алексей Учитель. Цель акции – напомнить горожанам о вечных человеческих ценностях, а также донести «Послание» человечеству. Международный кинофестиваль «Послание к Человеку» является одним из старейших в России. Он пройдет в Петербурге уже в 22-ой раз. В этом году для отбора было прислано более 2600 фильмов из 80 стран. В конкурсную программу вошло более 310 документальных, короткометражных, анимационных и экспериментальных фильмов.