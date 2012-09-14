А Апрашка и ныне там!

Скоро год, как Апраксин двор посетил губернатор Георгий Полтавченко. Посмотрел – и ужаснулся. Повелел убрать уродливый забор. Забор так и не убрали, а ситуация на рынке не просто ухудшилась, а криминализовалась до предела.



Напомним, территория рынка отдана под комплексную реконструкцию компании «Главстрой-СПб». Компания обещала приступить к работам в начале этого года – но ничего не сделано. О ситуации на рынке «Новости малого бизнеса» писали подробно 30 июля по материалам «Росбалта».



«Это ужас и бардак в центре города», - так охарактеризовала Апраксин двор в беседе с корреспондентом «Новостей малого бизнеса» Ирина Иванова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член постоянной комиссии по промышленности, экономики и собственности. В комиссии Ирина Владимировна курирует вопросы малого и среднего предпринимательства. «Давайте говорить прямо: все – и исполнительная власть, и полиция – прекрасно понимают, что эта территория превратилась в криминальный анклав, но отворачиваются и делают вид, что ничего не знают», - возмущается депутат. По ее словам, собственники зданий не раз обращались с просьбой создать на территории рынка постоянный полицейский пост, но безрезультатно. Между тем заколоченные «Главстроем» пустующие здания заселили разношерстные мигранты. Легальные, нелегальные – похоже, до этого никому дела нет.



Первоначально окончание реализации проекта комплексной реконструкции Апраксина двора предполагалось в 2016 году. «Как я понимаю, срок передвинут, - говорит Ирина Иванова. – Совершенно очевидно, что с нынешними темпами за 3-4 года сделать ничего невозможно, ведь до сих пор даже концепция развития территории не утверждена! А здания под охраной КГИОП, значит, объективно сроки прохождения документации увеличиваются».



Ирина Иванова полагает, что среди проблем Апрашки, которые можно и необходимо решать безотлагательно – это ничем не регламентируемая и не ограниченная уличная торговля. «Если мы не можем ее прекратить, то давайте хотя бы урегулируем этот процесс», - говорит парламентарий. На вопрос – как? – честно признается, что не знает. «Может, сотрудники ГУ МВД нам подскажут, как это сделать. К примеру, определить зоны, где можно торговать, а где нельзя – иначе хаос и бардак будут только нарастать», - убеждена она.



Ирина Иванова сообщила также, что к рассмотрению ситуации с Апраксиным двором члены депутатской комиссии по промышленности, экономике и собственности намерены вернуться в октябре.