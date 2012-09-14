В Петербурге запущен интерактивный сервис - «Онлайн запись на прием в инспекцию»

До конца октября планируется подключить к сервису онлайн записи все инспекции города, что позволит налогоплательщикам посещать инспекции в удобное время.



По состоянию на 13 сентября, воспользоваться сервисом могут налогоплательщики - юридические лица, стоящие на учете в Межрайонных инспекциях ФНС России №№ 12, 17, 25, 26 по Санкт-Петербургу, рассказали «Новостям малого бизнеса» в пресс-службе Управления федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу.

Пилотный проект направлен на повышение качества услуг, предоставляемых налогоплательщикам, и совершенствование информационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. Сервис предоставляет возможность осуществления записи на прием в инспекцию в режиме онлайн через Интернет с выбором услуги, даты и времени посещения инспекции.



До конца октября планируется подключить к сервису онлайн записи все инспекции города, что позволит налогоплательщикам посещать инспекции в удобное время, подчеркнули в пресс-службе.