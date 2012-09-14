Шведский граф создал элитарный сайт: вход - только богатым

Шведский граф Эрих Вахтмайстер запустил интересную социальную сеть - BestofAllWorlds.com.

На новом сайте смогут регистрироваться только богачи, при этом регистрация осуществляется исключительно по приглашениям.



Пользователи новой социальной сети только для богатых получат возможность общаться, выбирать рестораны и клубы. Они смогут устанавливать свой профиль в одном из режимов – «вечеринка», «семья», «социальный» либо «профессиональный», и вступать в так называемые «мира» – форумы на различные темы. В проекте использован «умный фильтр», который обеспечивает сайт только достоверной информацией.





Планируется, что на сайте будет реклама от компаний, торгующих часами, яхтами, дорогим алкоголем и другими товарами коллекционной или статусной ценности. Граф вложил в раскрутку сайта собственные средства, кроме него в числе инвесторов – член саудовской королевской семьи и другие люди из США и Европы.

Сайт начал свою работу с 26 августа. Пока он доступен только в тестовом режиме. На сайте уже зарегистрировано 25 тысяч человек.



