В Минобрнауки сообщили, что с 2014 года школьники будут сдавать ЕГЭ по новым правилам. Экзамен станет двухуровневым, его планируют разделить по двум степеням сложности: профильный и базовый.

Уровень сложности экзамена будет определять профиль выбранного выпускником университета. В настоящее время в некоторых технических вузах требуется предоставить сертификат о сдаче ЕГЭ по русскому языку без жестких нормативов, так как предмет не является профильным.

А вот уже с 2013 года Минобрнауки планирует ввести обязательный "устный компонент" по всем предметам, которые относятся к гуманитарно-социальным наукам, таким как иностранный язык, история, литература, экономика, обществознание и т.д.

Кроме того, еще одним важным фактором сдачи ЕГЭ станет учет внеучебной деятельности школьника, когда будут учитываться достижения в искусстве, спорте, организации каких-то социальных проектов и т.д.

Также с 2014 года Минобрнауки планирует провести аудит технологий и содержания ЕГЭ с привлечением иностранных экспертов с учетом систем тестирования школьников в других странах, сообщают интернет-СМИ.