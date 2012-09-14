Замдиректора Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института Евгений Карасев сообщил, что российские ученые обнаружили радиацию в Тихом океане в районе АЭС "Фукусима-1".

Ученый рассказал, что "обследование акватории северо-западной части Тихого океана показало, что весьма обширный регион, расположенный на расстоянии от 500 до 800 километров к востоку от АЭС "Фукусима-1", до сих пор является загрязненным радиоактивными продуктами аварийных выбросов".

По его словам, содержание радиоактивного цезия-137 достигает значений, которые в 10 раз превышают предаварийный уровень. Кроме того, в этих водах замечен цезий-134, который ранее здесь не встречался.

Евгений Карасев уточнил, что радиации близ российского побережья зафиксировано не было, передают интернет-СМИ.