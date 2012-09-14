Премьер РФ Дмитрий Медведев сегодня отмечает день рождения

Дмитрию Медведеву сегодня исполняется 47 лет, из них четыре года он провел на президентском посту, и более четырех месяцев – в должности премьер-министра. Это самый молодой руководитель за всю историю России.

В странах "большой восьмерки" и "большой двадцатки" лишь премьер Великобритании Дэвид Кэмерон на один год младше Медведева.

Как и обычно, он проведет этот день за работой, а вечером отметит день рождения в кругу семьи и друзей.

Дмитрий Анатольевич Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде (ныне — Санкт Петербург). Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1987 году и аспирантуру ЛГУ в 1990 году. Кандидат юридических наук, доцент. В 1990 1999 годах на преподавательской работе в Санкт Петербургском государственном университете.

Одновременно в 1990 1995 годах советник председателя Ленинградского городского совета, эксперт Комитета по внешним связям мэрии Санкт Петербурга.



В 1999 году заместитель руководителя аппарата правительства РФ.

В 1999 2000 годах заместитель руководителя администрации президента РФ.

С 2000 года первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

В 2000 2001 годах председатель совета директоров ОАО "Газпром", в 2001 году заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром", с 2002 года по 2008 год председатель совета директоров ОАО "Газпром".

С октября 2003 года руководитель администрации президента РФ.

В ноябре 2005 года назначен первым заместителем председателя правительства РФ.

2 марта 2008 года Дмитрий Медведев избран президентом РФ.

8 мая 2012 года Медведев назначен председателем правительства РФ.







