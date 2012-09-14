Скандальная панк-группа Pussy Riot выиграла премию "Сделано в России" в категории "Арт-проект". Премия вручалась 13 сентября в Мастерской Петра Фоменко и учреждена в рамках одноименного проекта журнала "Сноб".

После вручения панк-группе награды, в зале раздалось: "Позор!", сообщается на сайте журнала. В ответ на выкрик Ксения Собчак, которая вела церемонию вместе с Леонидом Парфеновым, прокомментировала выбор организаторов, она сказала, что "было трудно принять это решение. Мы не поддерживаем акцию, но мы настаиваем на том, что нужно проявить милосердие".

Кроме того, гран-при премии получил проект "Гражданин поэт".

В номинации "Предпринимательство" победили "Смешарики", опередив такие компании, как "Яндекс", "Абрау-Дюрсо" и "Связной".

Награду в номинации "Медиапроект" получил телеканал "Дождь".

В номинации "Литература" победил Борис Акунин.

В номинации "Журналистика и инфотейнмент" победителями стали Алексей Пивоваров, Александр Расторгуев и Павел Костомаров.









Собчак и Парфенов на вручении премии "Сделано в России"









Скандальная панк-группа Pussy Riot выиграла премию "Сделано в России"









Михаил Ефремов