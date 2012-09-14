В палате Тимошенко нашли тайник с неизвестными лекарствами
14 сентября 2012, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
В государственной пенитенциарной службе Украины сообщили, что в палате больницы, где проходит лечение экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, обнаружены запрещенные технические устройства и лекарства неизвестного происхождения.
По информации пенитенциарной службы, найденные предметы находились в тайнике, "замаскированном под Уголовно-процессуальный кодекс Украины".
Адвокат Тимошенко уже заявил, что лекарства в палату его подзащитной могли подбросить во время обыска.