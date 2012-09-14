В палате Тимошенко нашли тайник с неизвестными лекарствами

В государственной пенитенциарной службе Украины сообщили, что в палате больницы, где проходит лечение экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, обнаружены запрещенные технические устройства и лекарства неизвестного происхождения.

По информации пенитенциарной службы, найденные предметы находились в тайнике, "замаскированном под Уголовно-процессуальный кодекс Украины".

Адвокат Тимошенко уже заявил, что лекарства в палату его подзащитной могли подбросить во время обыска.