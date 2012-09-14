Диктору телевидения Игорю Кириллову исполняется 80 лет (ВИДЕО)

Легендарный и неподражаемый диктор советского телевидения, народный артист СССР Игорь Кириллов празднует юбилей — сегодня ему исполняется 80 лет. Его облик и голос любит не одно поколение телезрителей.

Более тридцати лет он сообщал стране главные новости. "Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!", - голос Игоря Леонидовича в памяти многих связан именно с этими словами.

Свой юбилей Игорь Леонидович отмечать широко не планирует. "Для меня главная дата — это 27 сентября, тот день, когда я впервые вышел в эфир, — признался он в интервью ИТАР-ТАСС. — В этом году исполняется 55 лет с того момента, и в этот день мы соберемся со старыми друзьями и коллегами, которые, как и я, пришли на телевидение, как в искусство".









Игорь Кириллов закончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина и до 1957 года работал в Театре драмы и комедии на Таганке. В 1997 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1988 получил звание народного артиста СССР. В 2001 году ему присвоен титул "Человек-эпоха". Мало кто знает, что Игорь Кириллов не только вел информационные программы, но и возглавлял знаменитый дикторский отдел. В его подчинении были первые красавицы страны: Валентина Леонтьева, Анна Шилова, Аза Лихитченко, Анна Шатилова, Светлана Жильцова.











Сегодня Игорь Леонидович руководит дирекцией оформления эфира Первого канала.



