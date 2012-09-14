Маша Гессен стала директором радиостанции "Радио Свобода". Об этом накануне вечером журналистка сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, эту должность ей предлагали и ранее, но она отказалась.

Отказ журналистки был связан с тем, что она только начала работу в журнале "Вокруг света", а после увольнения из издания (причиной стали разногласия с владельцем издательского дома), руководство радиостанции "Радио Свобода" вновь рассмотрела ее кандидатуру на должность директора русской службы радиостанции.