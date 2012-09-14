Глава Роспотребнадзора посоветовал оппозиционерам привиться от гриппа

Геннадий Онищенко - глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России, порекомендовал оппозиционерам перед субботним "Маршем миллионов" привиться от гриппа и тем самым "сохранить протестные силы в здравии и благополучии".

Глава Роспотребнадзора заявил: "Протестующих и не только я призываю привиться. Прививочная кампания началась. Медицински установленный факт – оппозиционно настроенные граждане, лояльные и все остальные, которые еще не определили свое отношение, подвержены риску гриппа".

Он заявил, что в России начался сезонный подъем острых респираторных заболеваний, но пока эпидемиологическая обстановка спокойная. Однако "любое скопление (людей) – это риск. Всем несогласно марширующим желательно прислушаться к своему здоровью, начиная с завтрашнего дня. Если будет недомогание, повышенная температура, то желательно воздержаться от походов на улицу, чтобы сохранить протестные силы в здравии и благополучии".

Он посоветовал оппозиционерам на митинге оглядываться по сторонам – "нет ли рядом больного человека – чихающего и кашляющего", так как сейчас осень, погода изменчивая и можно заразиться. Кроме того, "повышенное давление, недомогание, связанные с другими системными заболеваниями, тоже надо учитывать. Многочасовое стояние на ногах для москвича, привыкшего к менее нагруженному образу жизни – серьезное испытание. Если эти признаки не вызывают тревогу, то Конституция позволяет идти и выражать свое видение исторического развития нашего общества", - цитируют Онищенко интернет-СМИ.