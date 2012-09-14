Редкое явление произошло в Северном Ледовитом океане

В ночь с четверга на пятницу в Северном Ледовитом океане возле Северной Земли произошло редкое явление - землетрясение магнитуда которого составила 5,1. Подземный удар не ощущался ни в одном из населенных пунктов.

Эпицентр землетрясения находился у северного побережья острова Комсомолец, входящего в состав архипелага Северная Земля. И примерно в восьмистах километрах южнее Северного полюса и в полутора тысячах километрах севернее города Норильска.

Тектонические катаклизмы зарегистрированы на глубине 10 километров под океанским дном, передают интернет-СМИ.