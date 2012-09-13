В Украине паралимпийцев послали на маршрутки после пафосной встречи в аэропорту

После пафосной встречи в аэропорту паралимпийцев отправили на маршрутки. «Премии украинским паралимпийцем будут выплачены до 17 сентября», - обещает премьер Николай Аззаров.

«Я поставил задачу до понедельника выплатить премии паралимпийцам», - написал он в своем Facebook, передали «Аргументы недели - Крым».

Вместе с тем один из пользователей соцсети выложил фото, на котором паралимпийцы после официальной встречи в аэропорту «Борисполь» ждут маршрутное такси. «Сегодня в Борисполе увидел такую картину. Затем они еще шли пешком (катились на инвалидных колясках) на маршрутку», - написал он.

На это Азаров отреагировал: «Вы правы, организаторы должны были организовать встречу наших паралимпийцев. Но не надо обобщать, правительство поддерживает развитие спорта, у паралимпийцев есть хорошие спортивные базы».

Как известно, сборная Украины стала четвертой в общекомандном зачете на летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне.