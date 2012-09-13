Мусульманские наставники станут завучами по воспитательной работе в Чечне

В школах Чеченской республики вводятся два новых предмета - "История религии" и "Основы религии", преподавать их будут представители духовенства, которых примут на работу в общеобразовательные учебные учреждения в качестве завучей по воспитательной работе.

"Необходимо будет донести до школьников суть истинного ислама. Вы должны понимать, что это огромная ответственность. Если мы сегодня не начнем воспитывать в детях культуру поведения, культивировать в них такие чувства, как гордость, честь, уважение, достоинство, то все наши усилия в будущем окажутся бесполезными"объяснил Рамзан Кадыров духовным наставникам школьников, сообщила пресс-служба главы и правительства ЧР.



По данным пресс-службы, 420 человек с религиозным образованием уже прошли необходимую аттестацию для преподавания в школах.