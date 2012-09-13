Мавзолей Ленина закроют на ремонт до конца года

Мавзолей Ленина будет закрыт до 31 декабря. Монумент на Красной площади закроют в связи с ремонтом. Как отмечает Федеральная служба охраны, помимо этого, 15 и 22 сентября на Соборной площади не будут проводиться церемонии развода пеших и конных караулов.



Церемонии не будут проводиться в связи с участием подразделений президентского полка в торжествах в городе Барнауле, посвященных 75-летию образования Алтайского края. Об этом сообщает РИА Новости. Также подразделения будут задействованы в торжественной церемонии, посвященной 150-летию открытия памятника "Тысячелетие России" в Великом Новгороде.