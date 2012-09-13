В России объявлен конкурс проектов студенческих КБ с призовым фондом в 156 млн

Конкурс проектов по разработке и реализации программ развития студенческих конструкторских бюро и аналогичных общественных объединений студентов объявило в России Минобрнауки РФ. Призы победителям - в виде оборудования.

Участие могут принять образовательные учреждения высшего профессионального образования, подведомственные Минобрнауки. От одного вуза может быть представлено не более одной заявки, пояснили в ведомстве.



"Конкурс проводится в рамках реализации федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России". Общий объем финансирования составит 156 млн рублей. Вузам - победителям будет осуществлена поставка оборудования в соответствии со спецификацией, представленной ими в составе заявки, на сумму не более 2 млн рублей, уточнили в министерстве, передаёт ИТАР-ТАСС.



Прием заявок осуществляется до 27 сентября. Более подробная информация размещена на официальном сайте министерства.