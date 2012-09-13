Московский мэр Сергей Собянин велел НПЗ не вонять в Капотне и убраться

Привести в порядок близлежащие земли в четверг потребовал от руководства нефтеперерабатывающего завода в Капотне мэр Москвы Сергей Собянин в ходе инспекции на готовящийся к запуску в ноябре новый комплекс очистных сооружений.

В апреле Сергей Собянин уже посещал московский НПЗ. Тяжелейший запах и серые от копоти здания предприятия, мягко скажем, не впечатлили мэра. На исправление ситуации нефтепереработчикам отвели полгода. Сегодня, первым делом, автобус с градоначальником на борту остановился в секторе очистных сооружений.

"Я надеюсь, что тот запах, который сейчас есть, его уже через несколько месяцев не будет", - подчеркнул московский градоначальник, передаёт ТВЦ.

Генеральный директор ОАО "Газпромнефть - МНПЗ" Аркадий Егизарьян твёро обещал, что к ноябрю вся вонь исчезнет.

Первый этап реконструкции нефтеперерабатывающего завода уже позволил наладить производство бензина и дизтоплива класса "Евро-4". А через 2 года столица уже будет производить моторное топливо высшего класса - "Евро-5". Объемы переработки возрастут до 12-ти миллионов тонн.

"По запаху чувствуется, что здесь произошли серьёзные изменения. Одна из самых таких грязных установок, которая давала сильные запахи и ядовитые выбросы", - прогулявшись по территории НПЗ отметил Собянин.

Он выразил надежду, что в ноябре, как обещано, "полностью запустят очистные сооружения, и запаха практически вообще не должно быть". Заводчане пообещали не покачать.

Покидая территорию завода, Сергей Собянин напомнил руководству предприятия, что теперь оно должно привести в порядок экологию не только на территории завода, но и на так называемых освобожденных землях, а таких в Капотне полтыщи га.