Следить, чтобы никто не нагрел руки на гуманитарной помощи жителям Кубани, пострадавшим от разрушительного наводнения в июле, велел в четверг на совещании президент России Владимир Путин.

"Только по линии Красного Креста в настоящий момент поступило порядка 900 миллионов рублей. На эти средства в том числе были приобретены предметы первой необходимости для пострадавших, сейчас закупается бытовая техника, холодильники, стиральные машины, плиты, нагревательные приборы, и так далее, и тому подобное, в том числе оказывается помощь в размере 40 тысяч рублей гражданам, чьи транспортные средства пострадали от наводнения. Люди, как вы помните, ставили отдельно этот вопрос.", - сказал президент, передала пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачёв "лично будет отвечать за использование этих средств".

"Я прошу Вас держать этот вопрос под строгим контролем. И общественность тоже прошу это делать, Комитет общественного контроля. Очень важное дело, чтобы здесь не было никакой дискредитации, чтобы никто здесь руки не нагрел, а чтобы средства дошли именно до тех людей, которые в них нуждаются", - подчеркнул глава российского государства.

"АН" писали, что сегодня на совещании Путин, похвалив за расторопность при постройке новых объектов на разрушенной наводнением Кубани, отметил, что на капстроительстве там и конь не валялся.

Паводок в ночь на 7 июля затопил тысячи жилых домов в городах Геленджик, Крымск и Новороссийск, В результате разгула стихии погибли 168 человек, двое пропали без вести.

ВИДЕО Кремля.