Путин: важно, чтобы никто не нагрел руки на " гуманитарке" Кубани. ВИДЕО
13 сентября 2012, 19:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Следить, чтобы никто не нагрел руки на гуманитарной помощи жителям Кубани, пострадавшим от разрушительного наводнения в июле, велел в четверг на совещании президент России Владимир Путин.
"Только по линии Красного Креста в настоящий момент поступило порядка 900 миллионов рублей. На эти средства в том числе были приобретены предметы первой необходимости для пострадавших, сейчас закупается бытовая техника, холодильники, стиральные машины, плиты, нагревательные приборы, и так далее, и тому подобное, в том числе оказывается помощь в размере 40 тысяч рублей гражданам, чьи транспортные средства пострадали от наводнения. Люди, как вы помните, ставили отдельно этот вопрос.", - сказал президент, передала пресс-служба Кремля.
Путин напомнил, что губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачёв "лично будет отвечать за использование этих средств".
"Я прошу Вас держать этот вопрос под строгим контролем. И общественность тоже прошу это делать, Комитет общественного контроля. Очень важное дело, чтобы здесь не было никакой дискредитации, чтобы никто здесь руки не нагрел, а чтобы средства дошли именно до тех людей, которые в них нуждаются", - подчеркнул глава российского государства.
"АН" писали, что сегодня на совещании Путин, похвалив за расторопность при постройке новых объектов на разрушенной наводнением Кубани, отметил, что на капстроительстве там и конь не валялся.
Паводок в ночь на 7 июля затопил тысячи жилых домов в городах Геленджик, Крымск и Новороссийск, В результате разгула стихии погибли 168 человек, двое пропали без вести.
ВИДЕО Кремля.