Движение в центре Москвы изменят на выходных под митинг и спорт

В центре Москвы в субботу 15 сентября из-за проведения акции оппозиции будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

С часа ночи и до окончания мероприятий по проспекту Академика Сахарова, на участке от Садовой-Спасской улицы до улицы Каланчевская и с 11 до 16 часов по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, Большому Путинковскому переулку, а также проспекту Академика Сахарова на участке от Тургеневской площади до Садовой-Спасской.



16 сентября также в связи с проведением в городе массовых спортивных мероприятий с 17:00 часов и до их окончания будет ограничено движение транспорта, в том числе общественного по Хамовническому валу, а также Лужнецкой и Фрунзенской набережным, передал "Маяк".



Кроме того, "АН" писали, что московская мэрия согласовала шествие от кинотеатра "Пушкинский" по Бульварному кольцу до Проспекта Сахарова. На внешней стороне Проспекта Сахарова состоится митинг, на который заявлено 25 тысяч участников.