В Ростовской области полицейские предотвратили массовый конфликт

В Ростовской области сотрудникам полиции в четверг удалось предотвратить массовый конфликт в селе Ремонтное. 50 человек собрались на площади перед рынком, чтобы вступиться за своих знакомых.



Поводом стало происшествие в одном из кафе - ссора произошла между двумя местными жителями. В результате за обоих граждан вступились их знакомые, передает РИА Новости. Сейчас в здании местной администрации представители власти участвуют в дискуссии с делегатами от обеих сторон, где обсуждают план совместных действий по разрешению конфликтной ситуации.