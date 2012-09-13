Всех москвичей, сдающих квартиры в аренду, возьмут на заметку

В Москве активный сбор информации о горожанах, сдающих квартиры в аренду и не платящих за это налоги начнётся с 1 октября, заявил в четверг глава столичного департамента экономической политики Максим Решетников.

"Мы подписали соглашение и согласовали совместный план действий с ключевыми игроками в этом процессе - МВД и Налоговой службой. И мы по нему с четвертого квартала начинаем очень активно действовать. За это время была отлажена, отработана технология всего этого взаимодействия, и мы рассчитываем, что с четвертого квартала участковые, старшие по подъездам - все, кто в этом задействован, начнут сбор информации для понимания "что, где, как. После поступления этой информации в налоговые инспекции — эта тема тоже отработана — они начнут работать уже с налогоплательщиками"., - рассказал Решетников, передали Вести.

Городские власти рассчитывают на сознательность горожан. К тем, кто скрывает доходы и не платит налоги будут применяться санкции, предусмотренные Налоговым кодексом.

"Поздняя подача налоговой декларации, если они все-таки подадут декларацию, либо если не подадут декларацию - все, что предусмотрено Налоговым кодексом, будет к ним применено", - пригрозил столичный чиновник.