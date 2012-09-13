Путин: в пострадавших от наводнения районах Кубани капремонт и не начинался

На Кубани на половине объектов, пострадавших от летнего наводнения работы ещё не начались, заявил Владимир Путин в четверг на совещанию по ликвидации последствий наводнения в Краснодарском крае.

"После трагедии прошло уже два месяца, а работы по капитальному ремонту, по имеющимся у меня данным, только начались. И это на половине объектов, подлежащих ремонту. Работы ещё не начались. Я прошу губернатора Краснодарского края сегодня подробно доложить, в чём заключается причина этой ситуации", - сказал глава государства, передала пресс-служба Кремля.