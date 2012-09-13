Дмитрий Кратов - бывший заместитель начальника московского СИЗО "Бутырка" не признал вину в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекшем смерть юриста "Эрмитаж кэпитал менеджмент" Сергея Магнитского.

В четверг Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Кратова, который обвиняется в халатности по части 2 статьи 293 УК РФ, приведшей к смерти аудитора.

После оглашения обвинительного заключения Кратов не признал свою вину, заявив о непричастности к инкриминируемому преступлению: "Я не признаю вину, считаю обвинение необоснованным". Он отметил, что Магнитский скончался не в "Бутырке", а в СИЗО "Матросская Тишина", где "ему не была оказана квалифицированная помощь". "Те условия, в которых я работал, не позволяли мне должным образом осуществлять свои обязанности", - отметил подсудимый.

Согласно обвинительному заключению, Кратов, занимая должность заместителя начальника СИЗО, не организовал необходимые мероприятия по лечению Магнитского и не осуществил контроль за проведением его обследования и лечения, хотя "имел реальную возможность для выполнения возложенных на него обязанностей".

Кроме того, Кратов, "будучи обязанным предвидеть последствия, должен был обеспечить реализацию прав находящихся под стражей лиц". При этом замначальника "Бутырки" в силу недобросовестного и небрежного отношения к своим обязанностям не проконтролировал работу дежурившего фельдшера и не организовал квалифицированную консультативную помощь Магнитскому.

Также, Кратов поручил лечение юриста врачу-лаборанту Ларисе Литвиновой, которая не имела необходимой профессиональной подготовки, однако самостоятельно проводила диагностическое лечение Магнитского и приняла решение о его выписке, передает РАПСИ.