Минздрав: Продажа сигарет в России незаконна

Министерство здравоохранения РФ заявило, что продажа сигарет в розницу является незаконной, так как покупатель совершает сделку не по своей воле, а из-за никотиновой зависимости, что нарушает положения Гражданского кодекса РФ.

Минздрав выпустил свои комментарии к законопроекту "Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Минздрав отмечает в комментариях, что сам факт продажи табачных изделий нарушает право потребителя получать безопасный для жизни и здоровья товар, как это предусмотрено законом "О защите прав потребителей". По мнению министерства, поскольку вред табачной продукции является общепризнанным, то сигареты и сигары должны продаваться как небезопасные товары, пишут интернет-СМИ.

Напомним, упомянутый выше законопроект был разработан в начале 2012 года. Согласно документу, курильщикам полностью запрещают курить во многих закрытых помещениях, в том числе в поездах, на рабочих местах, на вокзалах. Кроме того, полностью запрещается реклама табака, а табачным компаниям не разрешено становиться спонсорами, распространять свою продукцию бесплатно или продавать ее со скидкой.