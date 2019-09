Путин рассказал Гессен, что лично придумал акцию по спасению стерхов

Журналистка Маша Гессен рассказала, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава государства предложил ей вернуться на пост главного редактора популярного журнала «Вокруг света».

Но она отвергла это предложение, так как не может «работать в журнале, где главреда назначает Путин».

В статье для «Большого города» Гессен пишет подробности этой встречи. На ней также присутствовал владелец ИД «Вокруг света» Сергей Васильев. По словам Гессен, Васильев был готов взять ее обратно.

Журналистка утверждает, что Путин сказал ей, что она была неправа, когда решила не отправлять корреспондента для освещения полета президента на дельтаплане ради спасения стерхов. Он также считает, что ошибся и работодатель Гессен, который ее сразу уволил. Но Путин подчеркнул, что «в журнале должна быть дисциплина».

Владимир Путин, по словам Гессен, также рассказал ей, что лично придумал акцию по спасению стерхов. Как утверждает Гессен, Путин знает, что предыдущие его акции по спасению животных были показными (тигра, на которого он надевал ошейник, взяли из зоопарка, а белого медведя держали под седативными препаратами несколько дней). Также, уверяет журналистка, Путин признался в том, что амфоры, которые он достал из моря, были подложены. Но, по его словам, главное привлечь внимание к проблеме.

Напомним, Маша Гессен ушла из журнала «Вокруг света», проработав в редакции менее года.

Ранее она работала в «Снобе», откуда ушла из-за разногласий с тогдашним руководителем проекта Владимиром Яковлевым.

Маша Гессен является автором книги The Man Without a Face: The Unlikely Rise of Vladimir Putin («Человек без лица: невероятное восхождение Владимира Путина»).

Новость о том, что президент РФ Владимир Путин возглавит стаю журавлей в рамках "Полета надежды" взорвала Интернет.