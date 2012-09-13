Совсем скоро в Москве начнет работать система платной парковки

В Москве совсем скоро начнет работать система платной парковки на улицах города. Плату будут брать пока только на Каретном Ряду, Петровке и прилегающих к ним улицах, переулках и бульварах. Но уже в 2013 году платная зона столицы значительно расширится.

Плата за стоянку автомобиля в центре города в сумме 50 рублей за час будет взиматься уже с 1 ноября текущего года. То есть, парковка в течение 8-часового рабочего дня обойдется хозяину автомобиля в 400 рублей.

Платить за стоянку можно будет как через специальные аппараты, так и путем отправки SMS-сообщения. В последнем случае нужно будет ввести номер автомобиля, деньги "привяжут" к номеру, а информация об оплате тут же поступит в единую базу данных.

А для тех, кто не сочтет нужным платить, предусмотрены штрафы - за парковку без оплаты придется заплатить 2500 руб., если машина оставлена на стоянке без номеров или с нечитаемыми номерами, тогда сумма поднимется до 5000 руб.

Штрафовать нарушителей будут в автоматическом режиме при помощи камер видеонаблюдения, сообщает Автопортал.