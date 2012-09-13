Услуги ЖКХ в Москве подорожают очередной раз с 1 июля 2013 года

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве в очередной раз будут повышены с 1 июля 2013 года. Глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников твердо заверил, что повышения с 1 января квартплаты не будет.

"В соответствии с федеральными правилами все повышение идет с 1 июля", - пояснил чиновник.



Экономист уточнил: "В среднем повышение тарифов составит 9,7% с 1 июля 2012 г. и еще 1,7% - с 1 сентября 2012 г. Всего в совокупности рост в конце года достигнет 11,4%". О повышении стоимости проезда в общественном транспорте Решетников сказал, что говорить преждевременно, решения по этому вопросу нет.

Напомним, проезд в московском метро и наземном общественном транспорте последний раз подорожал с 1 января 2011 года. В настоящее время поездка в метро стоит 28 рублей, в наземном транспорте - 25 рублей.