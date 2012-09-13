Быстров получил сотрясение мозга, у Анюкова - ушиб голени

Футболисты «Зенита» могут пропустить матч с «Тереком». Накануне игры с грозненским клубом сине-бело-голубые столкнулись с кадровыми проблемами.

Далеко не все футболисты вернулись в расположение «Зенита» из сборных здоровыми. Так, например, после матча с Израилем в лазарет угодили сразу два игрока питерского клуба. Владимир Быстров получил легкое сотрясение мозга, а Александр Анюков – ушиб голени. Оба футболиста в среду не тренировались, оставаясь под наблюдением врачей.

– Кроме Быстрова и Анюкова повреждение получил Томаш Губочан, - поведал главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти. - У него напряглась мышца бедра. Их участие в матче с «Тереком» под вопросом. Кроме Быстрова, Анюкова и Губочана с травмой из сборной Белоруссии в «Зенит» вернулся голкипер Юрий Жевнов. Вратарь почувствовал боли в спине и приехал в Петербург на день раньше. Но болельщикам «Зенита» тревожится не стоит. В матче с «Тереком» наверняка ворота будет защищать Вячеслав Малафеев. Голкипер восстановился от микротравмы, хоть он и не тренировался с основным составом. - Малафеев чувствует себя хорошо, - заметил Лучано Спаллетти. – Мы просто ему дали немного передохнуть. Он интенсивно работал на этой неделе. Есть и еще один повод для оптимизма.

После тяжелой травмы восстановился лидер "Зенита" - Данни. Португальский защитник тренировался с основной командой. Было заметно, что он в отличном настроении и полон сил. - Данни сейчас в неплохой форме, - оценил состояние португальца итальянский специалист. - Для нас это приобретение. Данни сможет выйти на поле в матче с "Тереком". Главный тренер «Зенита» не считает, что «Терек» в предстоящем матче – фаворит. Что и говорить, питерцы будут играть в пятницу только на победу. Ведь она даст возможность «Зениту» единолично возглавить турнирную таблицу. - Меня не удивляет, что «Терек» идет в лидерах. Я не раз говорил, что в России много команд, работающих хорошо. Что сказать, молодцы. Но я не думаю, что наши кадровые проблемы повлияют на подготовку к матчу. Мы по-прежнему будем играть на все сто процентов, - заключил главный тренер «Зенита».