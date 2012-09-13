В возрасте 35 лет скончался чемпион Европы по греко-римской борьбе

В четверг в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) сообщили, что в возрасте 35 лет скончался чемпион Европы 2005 года по греко-римской борьбе Сергей Артюхин. Спортсмен скончался 12 сентября после хоккейной тренировки из-за остановки сердца.

Сергей Артюхин является братом хоккеиста сборной России и питерского СКА Евгения Артюхина, во время борцовской карьеры выступал под флагом России и Белоруссии.

В 2009 году Сергей Артюхин завершил свою профессиональную карьеру, занявшись организацией турниров памяти своего отца, умершего в 2011 году, многократного чемпиона СССР и призера чемпионатов мира и Европы по борьбе Евгения Тимофеевича Артюхина.