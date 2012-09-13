Госдума 14 сентября рассмотрит вопрос о лишении Гудкова мандата

Совет Госдумы назначил на пятницу, 14 сентября, рассмотрение вопроса о лишении мандата депутата от "Справедливой России" Геннадия Гудкова.

Вице-спикер Госдумы, эсер Николай Левичев рассказал, что при обсуждении вопроса о лишении Гудкова мандата по семь минут на выступление получат представители СК России, Генпрокуратуры, председатель комиссии палаты по проверке достоверности сведений о доходах депутатов.

Самому Гудкову будет предоставлена возможность выступать в течение 10 минут.

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью информации о доходах и расходах депутатов в понедельник подтвердила факт участия депутата Геннадия Гудкова в предпринимательской деятельности, а это считается основанием для лишения парламентария депутатского мандата.

Вице-спикер Госдумы, руководитель Высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев считает решение думской комиссии по делу Геннадия Гудкова оправданным. По словам сына лидера ЛДПР Владимира Жириновского, их фракция проголосует за лишение эсера мандата депутата по запросу генпрокурора РФ.