Московским байкерам позволят ездить по выделенкам

В качестве эксперимента московская мэрия разрешила столичным мотоциклистам ездить по полосам для общественного транспорта. Такое решение было принято после обращения столичных байкеров в администрацию города.

Руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов расссказал, что мэрия выступает против предложения байкеров ездить по выделенкам "из-за соображений безопасности, особенно с учетом планов по установке делиниаторов (резиновых бордюров). Но, поскольку байкеры настаивают на своей идее, мы предложили им провести эксперимент на Озерной улице. Постараемся организовать его в ближайший месяц-полтора, до окончания мотосезона".

Максим Ликсутов также отметил, что в целом Москва готова популяризировать мототранспорт в столице: "Город заинтересован в популяризации мотоциклов, потому что они занимают меньше места, чем автомобили. Мы планируем разработать специальную программу по развитию этого вида транспорта. Она будет предусматривать установку новых светофоров и знаков, удобных для байкеров, а также организацию бесплатных мотопарковок".

Мосгортранс и ГИБДД также решили проверить целесообразность такого шага, и если эксперимент не приведет к каким-то отрицательным результатам, сделать такую практику постоянной.