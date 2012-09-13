Волонтеров АТЭС обманули, в Японию поехали родственники чиновников

Президент РФ Владимир Путин наградил 500 лучших волонтеров АТЭС поездкой на круизном лайнере «Легенда морей» в Японию. Корабль уже покинул Владивосток. Но, как оказалось, в путешествие отправились только 120 волонтеров.

Возмущенные студенты, которых лишили морской прогулки до Токио, написали жалобу Путину .

Представители Приморской администрации отчитались, что на борту лайнера - гости и участники саммита АТЭС, а также около 500 волонтеров, награжденных туристической поездкой в Японию. Но волонтеры утверждают, что эта цифра сильна завышена.

РИА PrimaMedia сообщает, что вместо части студентов на корабль, арендованный администрацией Приморья на время саммита, попали сами же краевые чиновники и их близкие. Среди них - родственница директора департамента образования Мария Зубрицкая, начальник управления по делам молодежи Александр Кайданович, его брат Евгений Кайданович и его заместитель Александр Логунов.

Молодежь затребовала от властей полный список уплывших на лайнере, который можно официально запросить в японском консульстве.

На встрече с краевыми властями волонтеры обнаружили, что организаторы круиза, оказывается, делили их на "важных" (те, кто работал в политическом секторе) и "неважных" (те, кто работал в экономическом), и что Путин обещал путешествие только "важным" добровольцам.

О всех своих обидах обманутые студенты написали в письме на имя главы государства.

«Все эта история с поездкой на лайнере в Японию кроме обиды не вызвала больше ничего. Я старалась работать добросовестно, качественно. Но многие из тех, кого внесли в итоговый список, не попали на лайнер. Обидно до слез, что наши места заняли те люди, которые волонтерами на саммите не работали. Я считаю, они должны извиниться перед всеми, кого не взяли на корабль», - заявила участница волонтерского движения Алина Колода.

Власти края пообещали студентам поездку в Китай.

Как сообщил "Клуб регионов", скандальную ситуацию с отправкой волонтеров саммита АТЭС в круиз взял на контроль первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.