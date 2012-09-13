Агентство ИТАР-ТАСС возглавит Сергей Михайлов

Возглавляющий ИТАР-ТАСС более 20 лет Виталий Игнатенко может покинуть пост гендиректора ФГУП. Новым гендиректором информационного агентства может быть назначен начальник департамента корпоративных коммуникаций и член правления РЖД, основатель PR-агентства "Михайлов и партнеры" Сергей Михайлов.

Источник газеты "Коммерсантъ" сообщил, что Игнатенко останется главой коллегии ИТАР-ТАСС и может стать членом Совета федерации.

По данным издания, вместе с этим назначением может быть похоронена и давняя идея объединения в одно агентство "РИА Новости" и ИТАР-ТАСС.