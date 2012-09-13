Агентство ИТАР-ТАСС возглавит Сергей Михайлов
13 сентября 2012, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]
Возглавляющий ИТАР-ТАСС более 20 лет Виталий Игнатенко может покинуть пост гендиректора ФГУП. Новым гендиректором информационного агентства может быть назначен начальник департамента корпоративных коммуникаций и член правления РЖД, основатель PR-агентства "Михайлов и партнеры" Сергей Михайлов.
Источник газеты "Коммерсантъ" сообщил, что Игнатенко останется главой коллегии ИТАР-ТАСС и может стать членом Совета федерации.
По данным издания, вместе с этим назначением может быть похоронена и давняя идея объединения в одно агентство "РИА Новости" и ИТАР-ТАСС.