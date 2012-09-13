Вице-премьер Аркадий Дворкович предлагает компенсировать "Газпрому" 64 млрд рублей путем более умеренного повышения ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в ближайшие три года. Данная сумма была изъята у газовой монополии после полугодовой задержки в повышении внутренних цен на газ при одновременном росте НДПИ.

Вице-премьер рассказал: "По "Газпрому" моя позиция – нужно учесть в будущей динамике, что в этом году, 2012-м, мы изъяли у "Газпрома" путем повышения НДПИ более 100% дополнительной выручки от индексации внутренних цен на газ. По разным оценкам, получилось 110-120%. А планировали изъять 80%. Это произошло из-за того, что внутренние цены мы повысили не с 1 января, как было по первоначальному плану, а с 1 июля. В итоге, по оценкам "Газпрома", дополнительно изъято таким образом 64 млрд рублей", – цитирует Дворковича газета "Ведомости".