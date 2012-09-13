О приеме у врача москвичам напомнит SMS-сообщение
13 сентября 2012, 10:20 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Новая бесплатная услуга от государственной единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) поможет москвичам не забыть о приеме у врача. О назначенном времени посещения доктора напомнит SMS-сообщение.
Подписаться на сервис уведомлений или отказаться от него можно в регистратуре, колл-центре или инфомате в холле поликлиники.
Оперативные SMS-оповещения позволят пациентам сократить количество пропущенных приемов и сделают работу врачей слаженней и проще.