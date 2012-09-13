О приеме у врача москвичам напомнит SMS-сообщение

Новая бесплатная услуга от государственной единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) поможет москвичам не забыть о приеме у врача. О назначенном времени посещения доктора напомнит SMS-сообщение.

Подписаться на сервис уведомлений или отказаться от него можно в регистратуре, колл-центре или инфомате в холле поликлиники.

Оперативные SMS-оповещения позволят пациентам сократить количество пропущенных приемов и сделают работу врачей слаженней и проще.