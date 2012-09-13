Наказания за преступления религиозного характера в Госдуме намерены ужесточить

Депутаты Госдумы собираются ужесточить законодательство о наказаниях религиозного характера и внести некоторые изменения в закон. В ближайшее время будет подготовлен проект заявления Госдумы по этой теме.

В комитете Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций 13 сентября пройдет заседание экспертного совета с участием представителей различных конфессий, специалистов по национальным, религиозным, культурным вопросам, на котором будет обсуждаться сложившаяся ситуация вокруг Церкви и будут выработаны предложения, которые можно было бы включить в проект заявления Госдумы.

Глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов рассказал, что в ходе встречи будет разработано заявление парламента о недопустимости разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, а также заявление в защиту Русской православной церкви и других традиционных конфессий России. Он сказал: "Парламент должен осудить любые противоправные действия, направленные на дестабилизацию ситуации, на раскачивание межнациональных конфликтов, на подавление интересов и взглядов верующих любых конфессий, стремления жить в мире и согласии". Депутат также отметил: "Мы решили сделать совместное заявление, которое будет универсальным в интересах всех традиционных конфессий нашей страны".

После парламентского заседания состоится совещание с религиозными деятелями уже в правительственной комиссии по вопросам религиозных объединений под руководством вице-премьера и главы аппарата правительства Владислава Суркова. Об этом в четверг сообщает газета "Известия".