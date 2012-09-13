На Камчатке — день траура в связи с катастрофой самолета Ан-28

На Камчатке сегодня объявлен день траура в связи с катастрофой пассажирского самолета. Ан-28, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, разбился накануне. На борту было 14 человек. Погибли 10. Состояние выживших тяжёлое. Среди погибших - 4-летняя девочка.

В регионе отменено проведение массовых мероприятий, приспущены флаги на административных зданиях, местные радио- и телекомпании исключили из эфира развлекательные программы и отказались от рекламы.

Работники аппарата правительства Камчатского края перечислили свой дневной заработок в помощь семьям погибших и пострадавших.

На место трагедии сегодня прибыл губернатор Камчатки Владимир Илюхин. Глава края намерен лично выразить соболезнования близким погибших, а также оценить достаточность помощи пострадавшим. "Это большая трагедия для всей Камчатки. Жители полуострова никогда не остаются в стороне, не проходят мимо чужого горя. Я призываю всех неравнодушных камчатцев поддержать семьи погибших", - сказал Илюхин.

Для расследования причин трагедии на Камчатку прибыли представители Межгосударственного авиакомитета и глава Росавиации Александр Нерадько. В ходе расследования авиакатастрофы были изъяты записи переговоров диспетчерских служб с экипажем самолета, полетная документация и образцы топлива, которым заправлялась машина, ведутся поиски бортовых самописцев.

Росстранснадзор принял решение о приостановке с 12 сентября полетов на полуострове самолетов Ан-28, принадлежащих ФГУ "Петропавловск-Камчатское авиационное предприятие". Ограничения будут действовать до принятия первоочередных мер по снижению уровня риска и определению факторов-причин катастрофы самолета Ан-28.

Четверо пассажиров — двое мужчин, женщина и 13-летний мальчик — с тяжелыми и крайне тяжелыми травмами были помещены в Корякскую окружную больницу в Палане.

Распоряжением губернатора края семьям погибших из краевого бюджета будут выплачены компенсации в сумме 200 тысяч рублей. Материальная помощь будет оказана и пострадавшим.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает три версии причины аварии: техническая неисправность, действия экипажа и погодные условия.