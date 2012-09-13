Аркадию Мамонтову угрожают после выхода передачи о Pussy Riot

Автор программы "Специальный корреспондент" Аркадий Мамонтов рассказал, что после выхода его передачи о заказчиках акции Pussy Riot ему стали поступать угрозы физической расправы. Об этом передает "Русская служба новостей".

Журналист заявил: "За эти сутки после выхода передачи мне пришло несколько писем с реальной угрозой физической расправы. Где же эта свобода слова, дорогие друзья мои? Если вы против Мамонтова, против того, что он рассказал и просто не участвовал в том хоре, который целое лето пел осанну трем кощунницам, которые устроили шабаш в главном храме страны, пожалуйста – это ваше дело. Но зачем угрожать физической расправой? Зачем оскорблять? Не надо этого делать".

Аркадий Мамонтов отметил, в правоохранительные органы пока не обращался, но будет вынужден это сделать, если угрозы продолжатся. Обратившись к своим злопыхателям, он сказал: "Надо отвечать за свои слова".

Напомним, программа Аркадия Мамонтова "Специальный корреспондент" о Pussy Riot вышла на телеканале "Россия 1" вечером 11 сентября. В программе, в частности, участвовал руководитель общественной организации "Преображение" Алексей Вешняк, который рассказал, что за "панк-молебном" в Храме Христа спасителя стоит бежавший из России предприниматель Борис Березовский.