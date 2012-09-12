Тренер олимпийской чемпионки сменит фамилию Ефимов на Идиот
12 сентября 2012, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]
Тренер толкательницы ядра Надежды Остапчук из Белоруссии Александр Ефимов заявил, что намерен взять себе фамилию Идиот. Ефимова дисквалифицировали на четыре года за положительную допинг-пробу своей подопечной во время Олимпиады-2012.
Надежда Остапчук выиграла на Играх "золото". Но теперь она вынуждена была отдать медаль. А по решению антидопингового агентства Белоруссии, Остапчук получила однолетнюю дисквалификацию
Ефимов признался, что подсыпал метенолон в чашку кофе, который выпила Остапчук. По словам тренера, он рассчитывал, что препарат покинет организм спортсменки еще до начала олимпийских соревнований.