Тренер олимпийской чемпионки сменит фамилию Ефимов на Идиот

Тренер толкательницы ядра Надежды Остапчук из Белоруссии Александр Ефимов заявил, что намерен взять себе фамилию Идиот. Ефимова дисквалифицировали на четыре года за положительную допинг-пробу своей подопечной во время Олимпиады-2012.

Надежда Остапчук выиграла на Играх "золото". Но теперь она вынуждена была отдать медаль. А по решению антидопингового агентства Белоруссии, Остапчук получила однолетнюю дисквалификацию



Ефимов признался, что подсыпал метенолон в чашку кофе, который выпила Остапчук. По словам тренера, он рассчитывал, что препарат покинет организм спортсменки еще до начала олимпийских соревнований.