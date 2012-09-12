Игумен Тимофей признан виновным - отказался дуть в «Алкотестер»

Мировой суд московского района Замоскворечье постановил лишить водительских прав на один год и восемь месяцев настоятеля храма Ильи Пророка в Обыденском переулке Москвы игумена Тимофея (Алексея Подобедова).

Священнослужитель обвиняется в нарушении ч. 1 ст. 12.26 КоАП – «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».



На суде Подобедов сообщил, что не признает своей вины и в момент происшествия был абсолютно трезв. Он заявил, что не отказывался от освидетельствования, так как сотрудники ГИБДД не просили его пройти данную процедуру, сообщает vz.ru.

Рассмотрение этого административного дела откладывалось три раза, в последний – для истребования записи регистратора с машины сотрудника ГАИ, выезжавшего на место аварии, в связи с расхождениями в показаниях свидетеля и самого священнослужителя.



В среду судья Ольга Лебенцова зачитала ответ из 6-го отдела ДПС о том, что «по причине атаки вирусов видеофайлы с камер видеорегистраторов уничтожены».



Ранее «АН» сообщали: Настоятель храма Святого Пророка Илии в Обыденском переулке игумен Тимофей (Алексей Подобедов) признал, что совершил глупость, сев за руль чужого автомобиля.



