В Петербурге похоронили писателя и актера Петра Кожевникова

В Петербурге в среду простились с писателем, актером, драматургом, телеведущим Петром Кожевниковым. Он скончался от сердечного приступа 7 сентября на 60-м году жизни. Актер похоронен на Смоленском кладбище.

Петр Кожевников родился 8 июня 1953 года, работал с 14 лет – лаборантом, грузчиком, инженером, дрессировщиком, тренером рукопашного боя, журналистом, был автором нескольких документальных фильмов, телеведущим, снимался в сериалах.

Повести Кожевникова "Две тетради", "Ученик" издавались в Германии, Америке, Франции. Были и фильмы с его участием. Он был самым молодым автором легендарного альманаха "Метрополь".