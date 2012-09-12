Людмиле Алексеевой стало так противно, что она срочно выходит из СПЧ

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева приняла окончательное решение о выходе из президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Все, что сейчас происходит вокруг обсуждения этих кандидатур, как все это происходит. Я уже три раза проходила эту процедуру, ничего подобного не было, все было спокойно. А сейчас такие интриги, такие склоки и столько грязи вокруг этого, что я в такой атмосфере работать не хочу, я предпочитаю уйти», —сказала сегодня госпожа Алексеева. «Заявление (о выходе из Совета) мое давно там лежит, но я обещала, что я выдержу всю процедуру формирования списков, но стало так противно, что я решила сделать это раньше. И первый кому я об этом сказала — это Михаил Александрович Федотов», — добавила правозащитница, сообщает kommersant.ru.



