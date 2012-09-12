Медведев: накопительную часть пенсий будем модернизировать

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опроверг предположения об отмене накопительной части пенсий. На встрече с активом «Единой России» в Пензе глава правительства отметил, что «действительно, есть идея, касающаяся накопительной части пенсий».

«Речь идет о том, чтобы модернизировать накопительную часть пенсий конкретному гражданину», – пояснил Медведев.

«АН» сообщали, что на прошлой неделе вице-премьер Игорь Шувалов назвал «слухами» сообщения об отмене накопительной части пенсии.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Андрей Белоусов в кулуарах саммита АТЭС,который состоялся на днях во Владивостоке, сказал, что государственная накопительная система неэффективна, но ее ликвидация подорвет основы пенсионной системы.