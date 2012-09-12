Адвокат опубликовал фото больного Ильи Резника (ФОТО)

Сергей Жорин, адвокат Ильи Резника, потрясен тем, что кто-то может подозревать поэта-песенника в притворстве. Илье Резнику стало плохо с сердцем после записи передачи Андрея Малахова "Пусть говорят".

Поскольку Илья Рахмиэлевич от госпитализации отказался и остался дома, недоброжелатели тут же сделали вывод, что это симуляция и притворство. Андрей Малахов также выразил сомнения в сердечном приступе поэта.



Сегодня Илья Резник был доставлен в один из военных госпиталей столицы с гипертоническим кризом. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин.



- Илья Резник госпитализирован! Болезнь человека - лакмусовая бумажка его окружения! Люди срывают маски. Стыдно должно быть тем, кто называет его симулянтом!!! – сообщил адвокат в своем микроблоге и выложил фото поэта, пишет uznayvse.ru.



