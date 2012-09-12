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Адвокат опубликовал фото больного Ильи Резника (ФОТО)

12 сентября 2012, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокат опубликовал фото больного Ильи Резника (ФОТО)

Сергей Жорин, адвокат Ильи Резника, потрясен тем, что кто-то может подозревать поэта-песенника в притворстве. Илье Резнику стало плохо с сердцем после записи передачи Андрея Малахова "Пусть говорят".

 Поскольку Илья Рахмиэлевич от госпитализации отказался и остался дома, недоброжелатели тут же сделали вывод, что это симуляция и притворство. Андрей Малахов также выразил сомнения в сердечном приступе поэта.

Сегодня Илья Резник был доставлен в один из военных госпиталей столицы с гипертоническим кризом. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин.

- Илья Резник госпитализирован! Болезнь человека - лакмусовая бумажка его окружения! Люди срывают маски. Стыдно должно быть тем, кто называет его симулянтом!!! – сообщил адвокат в своем микроблоге и выложил фото поэта, пишет uznayvse.ru.

Адвокат опубликовал фото больного Ильи Резника (ФОТО)

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Европа ждёт. Но не всех

Европа ждёт. Но не всех

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Отгремел МАКС-2019. Следующий снова примет Жуковский!

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В Совфеде оценили решение Рады отменить депутатскую неприкосновенность

В Совфеде оценили решение Рады отменить депутатскую неприкосновенность

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В бассейне в Турции утонула ещё одна девочка из России

В бассейне в Турции утонула ещё одна девочка из России

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Наследники Штирлица

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В дельфинарии Санкт-Петербурге произошёл пожар

В дельфинарии Санкт-Петербурге произошёл пожар

В дельфинарии Санкт-Петербурга на Крестовском острове начался пожар. В администрации Петроградского района сообщили, что огонь охватил чердак здания во время представления.

//Общество

Нельзя делить журналистов на «хороших» и «плохих»

Нельзя делить журналистов на «хороших» и «плохих»

С 21 по 26 сентября 2019 г. в Сочи состоится форум современной журналистики «Вся Россия – 2019», организатором которого, как обычно, выступил Союз журналистов России (СЖР). В преддверии этого знакового события мы встретились с главой Союза журналистов России Владимиром СОЛОВЬЁВЫМ.

//Культура

Венеция-2019: звездопад и звездовзлёт

Венеция-2019: звездопад и звездовзлёт

Привет, дорогие читатели газеты «Аргументы недели»! Я, Сергей Шолохов, расскажу вам о том, что творится в основном конкурсе 76-го Международного кинофестиваля в Венеции. Сейчас фестиваль в разгаре, но главные звёздные фильмы уже были показаны, а потому можно подводить предварительные итоги.

//Общество

Опровержение. Решение Тверского районного суда города Москвы от 27 мая 2019 года

Опровержение. Решение Тверского районного суда города Москвы от 27 мая 2019 года

«ПРИЗНАТЬ не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Абрамяна Ары Аршавировича сведения, размещённые 24 мая 2018 года в номере выпуска №20 (613) газеты «Аргументы недели», а также на интернет-портале www.argumenti.ru

//Культура

В Театре Армии открыли аллею звёзд

В Театре Армии открыли аллею звёзд

В Театре Армии заложили мемориальную звезду Алексея Попова. Это событие дало старт 90-му, юбилейному сезону и 5-му московскому фестивалю «Лестница», который по традиции проходит на площади перед зданием театра.

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Крис Норман: назад в семидесятые

Крис Норман: назад в семидесятые

Многие люди из разных стран с первых аккордов узнают песни Криса Нормана. И «I’ll Meet You At Midnight» («Я встречу тебя в полночь»), и «Living Next Door To Аlice» («Живя по соседству с Элис»), и «Stumblin’ In» («На те же грабли»). Хотя Норман не был их автором, а всего лишь исполнил в составе группы «Смоки».

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//Город М

Колбаса вместо науки

Колбаса вместо науки

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//Происшествия

В Татарстане нашли младенца в полиэтиленовом пакете

В Татарстане нашли младенца в полиэтиленовом пакете

В Татарстане житель села Черемшан обнаружил возле магазина полиэтиленовый пакет с новорожденным младенцем внутри. Возбуждено уголовное дело, рассказали в региональном следственном комитете.

//Культура

Всем на море, и немедленно

Всем на море, и немедленно

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//Жаркое из блогов

Не воевали - не победили

Не воевали - не победили

Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая война закончилась для страны в 1990-х, фактически назвав русских военных оккупантами. В Госдуме сформулировали жесткий ответ, комментарий дал заместитель председателя Комитета по обороне.

//Общество

Учения «Центр-2019» – восточная коалиция под носом НАТО

Учения «Центр-2019» – восточная коалиция под носом НАТО

Каждый год армия России проводит стратегические учения, на одном из направлений – «Запад», «Восток», «Центр», «Кавказ». Они сменяют друг друга по очереди – в прошлом году это были беспрецедентные по масштабу манёвры (двусторонние стратегические учения) «Восток-2018», сравнимые разве что с несколькими учениями и манёврами советского времени.

//Шоу-бизнес

В сети посмеялись над Бузовой из-за бывшего мужа

В сети посмеялись над Бузовой из-за бывшего мужа

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова часто становится мишенью для пользователей Сети. На этот раз Интернет-сообщество ополчилось на звезду из-за беременности нынешней супруги бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова.

//Новости СМИ2

//Общество

Федеральный сельсовет: как, имея всё, потерять ещё больше

Федеральный сельсовет: как, имея всё, потерять ещё больше

Власти России так и не приступили к организации сельского хозяйства через развитие сельских территорий, основанного на развитии крестьянства как подлинного хозяйствования на землях России. Повсеместное увлечение наших премьеров, вице-премьеров и министров созданием и продвижением мегаагрохолдингов и латифундий

//Экономика

«Кубок двух морей»: о спорте, связи поколений и любви к Родине

«Кубок двух морей»: о спорте, связи поколений и любви к Родине

В Крыму прошёл крупнейший в стране юношеский турнир по самбо – «Кубок двух морей». Город-герой Керчь принял 600 самбистов из сорока регионов России, а также гостей из ЛНР, ДНР и Германии. Лучшие отечественные спортсмены боролись за возможность попасть на первенство страны

//Экономика

Доход через затяг

Доход через затяг

Дефицит денег в казне заставляет власть обратиться к проверенной палочке-выручалочке – доходам от продажи табака и алкоголя. Однако никто не отменял стратегий по борьбе с курением и пьянством, на которые из той же казны продолжают осваиваться миллиарды.

//Общество

Мораль для избранных

Мораль для избранных

В начале 2019 г. Госдума приняла Закон о неуважении к власти. Но ближе к лету «прокатила» его перевёртыш – законопроект о неуважении власти к народу. Вместе с тем борьба за нравственность не утихает: аморальным можно объявить что угодно. Вопрос в том, хватит хватит ли потом административного ресурса

//Экономика

Мозги нации

Мозги нации

В этом году 1 сентября – День знаний – выпало на воскресенье. В Книге Бытия насчёт этого дня сказано: Творец «почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал», и «благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал».

//Здоровье

Почему северные народы реже страдают от диабета?

Почему северные народы реже страдают от диабета?

Учёным удалось выяснить, почему жители Крайнего Севера реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Оказалось, что причина заключается в традициях питания.

//Новости МирТесен

//Политика

Почему Европа решила прекратить конфликт с Москвой

Почему Европа решила прекратить конфликт с Москвой

В Польше, руководство которой сознательно пошло на конфронтацию с Россией во имя интересов США, очень чутко следят за изменениями восточной политики Запада. Варшава серьёзно напугана начавшимся сближением Москвы с ведущими странами ЕС – Германией, Францией и Италией.

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В США началась «гонка на лафетах»

В США началась «гонка на лафетах»

В России хорошо помнят так называемую пятилетку пышных похорон, или «гонку на лафетах». Во времена СССР с 1982 по 1985 год в течение 3-х лет скончались сразу 3 генсекретаря. В Вашингтоне сейчас не умер ни один президент, однако нынешняя предвыборная гонка экспертам напоминает те далёкие советские события.

//Политика

Кого отправить в лес?

Кого отправить в лес?

Лесные пожары летом нынешнего года не на шутку встревожили реальных властителей страны. Кто-то из них испугался грядущего передела лесного рынка под видом борьбы с виновниками пожаров. Начались поиски кандидата на руководство Рослесхозом (Федеральное агентство лесного хозяйства).

//Общество

Польша и третья мировая война

Польша и третья мировая война

1 сентября всё европейское прогрессивное человечество отметило в Польше 80-летие начала Второй мировой войны. Все российские телеканалы показали это мероприятие и горько сетовали, что поляки не пригласили туда Путина. Мол, именно СССР внёс решающий вклад в победу над фашизмом. Но что было бы, окажись Путин в этой тёплой компании?

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Малышева рассказала, как женщинам среднего возраста похудеть за две недели

Малышева рассказала, как женщинам среднего возраста похудеть за две недели

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что женщины среднего возраста сильнее прочих подвержены ожирению. При этом Малышева отметила, что при особом подходе можно похудеть даже за пару недель.

//Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала, как в школе комплексовала из-за внешности

Анна Седокова рассказала, как в школе комплексовала из-за внешности

Российская певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась, что в школьные годы чувствовала себя гадким утенком, а одноклассники травили её за внешний вид.

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В Шереметьево два самолёта столкнулись крыльями

В Шереметьево два самолёта столкнулись крыльями

В Шеремельево столкнулись самолёты компаний «Аэрофлот» и Royal Flight. Сообщается, что пассажиры эвакуированы, на месте столкновения работают экстренные службы аэропорта.

//В мире

Бригада ВСУ потеряла в Донбассе за один день погибшими и ранеными 14 военных

Бригада ВСУ потеряла в Донбассе за один день погибшими и ранеными 14 военных

Народной милиции ДНР стало известно о факте массовой гибели и ранений военнослужащих 92-й бригады ВСУ. Об этом заявил Ринат Айгистов, представитель оборонного ведомства самопровозглашенного государства.

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Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент украинского государства, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко не явился во вторник, 3 сентября, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

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Мэр французского города оштрафован за матриархат

Мэр французского города оштрафован за матриархат

Во Франции оштрафован мэр города Бург-ан-Бресс за то, что в его административном аппарате количество женщин во много раз превышает количество мужчин. Сумма штрафа составила порядка 90 тысяч евро.

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Собчак вместе с мамой купила две квартиры в центре Москвы

Собчак вместе с мамой купила две квартиры в центре Москвы

Ксения Собчак вместе со своей мамой Людмилой Нарусовой приобрела две квартиры и два парковочных места в элитном жилом комплексе в центре столицы. Сообщается, что апартаменты обошлись женщинам в несколько сотен миллионов рублей.

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Повышающие вероятность образования раковой опухоли привычки назвали эксперты

Повышающие вероятность образования раковой опухоли привычки назвали эксперты

Эксперты в области здравоохранения обозначили привычки, которые повышают риск развития онкологических заболеваний. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся в интернете.

//Авторы АН

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