Губернатора Санкт-Петербурга повысили в чинах и прибавили зарплату

Депутаты Законодательного собрания Петербурга присвоили губернатору города Георгию Полтавченко максимальный классный чин действительного государственного советника Санкт-Петербурга первого класса.

Предыдущий чин (действительного государственного советника второго класса) был присвоен действующему губернатору 7 сентября 2011 года, сообщает РБК.

Теперь доплата за классный чин Георгию Полтавченко увеличится с 17 до 20 расчетных единиц (одна расчетная единица составляет 1 тыс. 40 руб.).

Отметим, что оклад губернатора составляет 40 единиц плюс доплата за классный чин.



