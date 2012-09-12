Медведев впервые высказал мнение об участницах Pussy Riot - тошнит

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые высказал свое мнение о Pussy Riot. Медведев извинился перед участниками на встрече с активом «Единой России», но сказал как есть - его тошнит.

«Меня тошнит и от того, что они сделали, и от их внешнего облика, и от той истерики, которая сопровождает все, что произошло. Мне просто противно об этом говорить. Вот это мое личное отношение», - поямнил вице-премьер.

Медведев также высказал свое отношение к наказанию участницы панк-группы Pussy Riot. По мнению премьер-министра, девушки достаточно наказаны тюрьмой, чтобы осознать содеянное. По его мнению, им хватило бы условного наказания. «Тюремное заключение - это очень строгая, страшная ответственность», - сказал Медведев.